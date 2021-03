Arthur Snitko arbeitet bei der Bundeswehr am Fliegerhorst in Diepholz.

Mona Alker

Westerkappeln. Arthur Snitko kommt aus Westerkappeln und hat sich für 13 Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet. Warum? Im Gespräch erzählt er von seiner bisherigen Laufbahn, seinen Zielen und seinen Beweggründen.

Lachend lehnt Arthur Snitko sich im Konferenzraum am Fliegerhorst in Diepholz zurück. Eine Alternative zur Bundeswehr? Nein, die habe es nie gegeben. "Das war mir schon in der fünften Klasse klar, dass ich direkt nach der Schule zur Bundesw