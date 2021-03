Das Spitzenquartett des Schulzweckverbandes Lotte-Westerkappeln (von links): Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer ist Vorsteherin, ihr Lotter Kollege Rainer Lammers der Stellvertreter. Friedhelm Lange sitzt der Verbandsversammlung vor, Ellen Stalljohann wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Bei den Blumen ging Lammers leer aus.

Gemeinde Westerkappeln

Lotte/Westerkappeln. Der Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln ist 2006 gegründet worden. Ellen Stalljohann ist so etwas wie ein Gründungsmitglied. Von Beginn an saß sie in der Verbandsversammlung, zwölf Jahre davon „ganz vorne am Tisch“. Und das wird auch bis 2025 so bleiben. Denn die Rentnerin ist am Mittwochabend in der konstituierenden Sitzung der neuen Legislaturperiode zur stellvertretenden Vorsitzenden dieses Gremiums gewählt worden.

Seit 15 Jahren arbeiten die Gemeinden Lotte und Westerkappeln im Bildungswesen eng zusammen. 2006 übernahm der Schulzweckverband (SZV) die Trägerschaft für die mittlerweile aufgelöste Realschule Westerkappeln und die ebenfalls abgewickelte