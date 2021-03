Weil er seine Ex-Freundin geschlagen haben soll, wurde ein Westerkappelner jetzt verurteilt. (Symbolbild)

Westerkappeln/Tecklenburg. Nicht immer haben Opfer von Straftaten ein Interesse an der Bestrafung der Täter. Das bedeutet aber nicht, dass die Straftäter in solchen Fällen ungeschoren davon kommen. Auch ohne Anzeige kann die Staatsanwaltschaft wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung Ermittlungen einleiten.

So ist es auch einem 32-jährigen Westerkappelner ergangenen, der im vergangenen Jahr zweimal seine Ex-Freundin geschlagen und verletzt hatte. Das Amtsgericht in Tecklenburg verurteilte ihn nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fä