Sieben Haushalte in Westerkappeln ohne Internet und Telefon

Sieben Haushalte in Westerkappeln sind momentan vom Kabelglasfasernetz getrennt. (Symbolbild)

dpa/Uwe Anspach

Westerkappeln. Einige Haushalte der Gartenstraße in Westerkappeln sind seit mehr als zwei Wochen ohne Internet und Telefon. Was Netzbetreiber Vodafone dazu sagt.

„Seit dem 8. März haben wir keine Verbindung mehr via Telefon, Fernseher, Radio und Internet“, berichtet Christel Barkhau. „Mittlerweile bin ich sehr verzweifelt.“ Gerade in Pandemie-Zeiten sei das ein Problem, denn Barkhau, die an der örtl