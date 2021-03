Seniorenarbeit in Westerkappeln soll breiter aufgestellt werden

Auch für die kulturelle oder soziale Teilhabe von Senioren, etwa beim gemeinsamen Kartenspielen, möchte sich die Bürgergemeinschaft einsetzen.(Symbolbild)

imago images/Westend61

Westerkappeln. Die Bürgergemeinschaft Westerkappeln will sich im Gemeinderat dafür engagieren, dass die Seniorenarbeit in Westerkappeln breiter aufgestellt wird. Dafür wurden auf Antrag des Fraktionsvorsitzenden Jürgen Schulte in den gerade verabschiedeten Haushalt 10.000 Euro eingestellt.

„Ich glaube, dass sich Westerkappeln im Bereich der professionellen Arbeit für und mit Senioren seit vielen Jahren gut entwickelt hat. Das betrifft natürlich vor allem die Pflege und das Wohnen“, erklärt der bei der Bürgergemeinschaft für S