Alle Einrichtungen überbelegt: So voll wird es in den Westerkappelner Kitas

Wie voll wird es zum Sommer in den Westerkappelner Kitas? Mehr Plätze sind aktuell jedenfalls nicht in Sicht. (Symbolbild)

dpa/Jens Büttner

Westerkappeln. In den Kitas in Westerkappeln wird es im kommenden Kindergartenjahr voll. Ab dem 1. August werden voraussichtlich knapp 480 Jungen und Mädchen in den fünf Einrichtungen betreut. Fast alle Kindergärten sind damit eigentlich überbelegt, wie das Kreisjugendamt jetzt im Ausschuss für Jugend und Sport berichtete.

„Wir haben alle Kitas vollgemacht bis an die Oberkante“, sagte Claudia Lüke, die beim Kreis für die Bedarfsplanung der Kindergärten zuständig ist. Eigentlich gehe man nur „ungern in die Überbelegung“, erklärte sie. Allerdings habe nur so de