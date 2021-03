An der Bramscher Straße ist in den vergangenen Tagen eine Leitung der Telekom geflickt worden.

Anke Beimdiek

Westerkappeln. Die Reparaturen an einem Telefonkabel der Telekom an der Bramscher Straße in Westerkappeln haben sich in der vergangenen Woche verzögert. Nachdem eine schadhafte Stelle „geflickt“ wurde, entdeckten Techniker einen weiteren Defekt.

„Leider haben unsere Recherchen ergeben, dass ein Verteilerkabel durch eingedrungenes Wasser mehrfach beschädigt ist und durch Tiefbauarbeiten freigelegt werden muss“, erklärte Karina Ungruh aus der Telekom-Pressestelle auf Nachfrage unsere