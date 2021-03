Gelebte Inklusion? Daran glaubt eine Westerkappelner Familie nicht mehr, seit ihre Zwillinge vom Mettinger Kardinal-von-Galen-Gymnasium abgewiesen wurden. (Symbolbild)

Westerkappeln/Mettingen. Zwillingsbrüder aus Westerkappeln möchten ab Sommer das Kardinal-von-Galen-Gymnasium im benachbarten Mettingen besuchen. Doch zu ihrer Bestürzung haben sie von dort einen Korb bekommen. Schulleitung und Träger berufen sich bei ihrer Ablehnung auf das Gesetz.

„Wenn jeder Mensch, egal ob mit oder ohne Behinderung, überall dort dabei sein kann, wo er gerne möchte, dann ist das Inklusion. Egal ob im Kindergarten, in der Schule, im Sportverein, in der Freizeit oder am Arbeitsplatz.“ So steht es auf