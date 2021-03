Pflegeheime in Westerkappeln dürfen weiter nur mit negativem Corona-Test betreten werden

Schnelltests werden sowohl im Seniorenzentrum Westerkappeln als auch im Haus der Diakonie gemacht. Ohne negatives Ergebnis kommt niemand in die Häuser.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. „Testen, testen, testen was das Zeug hält.“ So laute aktuell die Devise in Pflegeheimen, sagt Anna-Maria Hemker, Leiterin des Seniorenzentrums Westerkappeln. Corona-Schnelltests, die bald breiten Bevölkerungsschichten zugänglich werden sollen, gehören hier längst zum Alltag.

Wahre Massentestungen muss auch das Haus der Diakonie täglich leisten. 40 bis 60 Personen würden im Schnitt bei den Testterminen mit PoC-Antigentests auf eine Corona-Infektion überprüft, bevor sie das Heim betreten dürfen, berichtet Einrich