Ein 81-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen bei einem Alleinunfall auf der Heerstraße schwer verletzt worden. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Heinrich Weßling

Westerkappeln. Ein 81-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen bei einem Alleinunfall auf der Heerstraße in Westerkappeln schwer verletzt worden. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Der Rentner war gegen 9.15 Uhr mit einem Opel Miriva in Richtung Neuenkirchen unterwegs. In Höhe der drei Windräder in Westerbeck kam er aus unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, rutschte in einen Graben, w