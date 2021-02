Westerkappeln tut sich schwer: City-W-Lan auch nach sechs Jahren nicht in Sicht

W-Lan-Verbindungen findet man in Westerkappeln viele, ein offenes kommunales Netz dagegen nicht. Dabei hatte die SPD-Fraktion das schon vor sechs Jahren beantragt. (Archivbild)

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Noch langsamer als das Internet in einigen Teilen Westerkappelns arbeitet die Gemeindeverwaltung, könnten Spötter sagen, wenn es um die Herstellung eines offenen W-Lan für den Ortskern geht. 2015 hatte die SPD einen entsprechenden Antrag gestellt, im Herbst 2019 beschloss der Rat eine große Lösung für das ganze Zentrum. Doch die wird es nach dem Stand der Dinge wohl nicht geben.

„Wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet Wege“, kritisierte Michael Puke (SPD) am Dienstag im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Ortsmarketing, Tourismus und Kultur, dessen Mitglieder sich für eine digitale Informationsveranstaltun