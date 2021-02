Neues Angebot für ambulante Betreuung in Westerkappeln

"Die Pflege- und Betreuungskräfte verbringen viel Zeit mit den Bewohnern - wie in einer Familie", sagen Einrichtungsleiterin Nicole Lücke-Möller (vorne) und ihre Stellvertreterin Rieke Lührsen.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Das Kapitel Wohngemeinschaft lassen viele Leute nach Ausbildung oder Studium hinter sich. Seit einiger Zeit erlebt es für alte, pflegebedürftige Menschen aber eine Art Renaissance - auch in Westerkappeln.

Zunehmend auch auf dem Lande werden Pflege-WGs eröffnet. An der Kreuzstraße in Westerkappeln wird gerade ein ganzes Haus für diese Wohnform gebaut. Bereits zu Jahresbeginn hat an der Erich-Schröer-Straße die Einrichtung „Betreuung und Pfleg