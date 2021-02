Westerkappelner SPD will „smarten Service auf dem Land“

So wie hier am Ibbenbürener Bahnhof gibt es in vielen Orten Packstationen der Post. Die SPD-Fraktion des Rates wünscht sich so ein Angebot auch für Westerkappeln.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Die Deutsche Post hat ein Pilotprojekt mit neuen automatisierten Abholstationen gestartet. In Würselen bei Aachen ging jüngst die bundesweit erste „Poststation“ dieser Art in Betrieb – vielleicht auch ein Modell für Westerkappeln? Die SPD-Ratsfraktion hat unabhängig von diesem Modellversuch einen Antrag für die Einrichtung für einen „Smarten Service auf dem Land“ gestellt.

Bislang gebe es die sogenannten 24/7-Servicestationen, die täglich rund um die Uhr geöffnet sind, überwiegend in größeren Städten, in denen die Post- und Paketzusteller ihre Kunden tagsüber selten antreffen, schreibt die SPD in einer Presse