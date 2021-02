Westerkappelner können Konferenzen der Lokalpolitiker am Bildschirm mitverfolgen

Per Videokonferenz auf der Plattform "Zoom" tagen die Westerkappelner Ausschüsse im Februar. (Symbolbild)

dpa/Sebastian Gollnow

Westerkappeln. Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage haben sich Westerkappelns Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer und die Fraktionsvorsitzenden darauf geeinigt, bis Ende Februar auf Präsenz-Ausschusssitzungen zu verzichten. Da jedoch einige wichtige Themen anstünden, werden die bisherigen Ausschusstermine in digitale Informationsveranstaltungen umgewandelt.

Betroffen sind laut Mitteilung aus dem Rathaus der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Ortsmarketing, Tourismus und Kultur am Dienstag, 23. Februar, sowie der Schulausschuss am Donnerstag, 25. Februar. In der Umsetzung bedeutet das lau