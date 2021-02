Gemeinde Westerkappeln will neue Schulentwicklungsplanung in Auftrag geben

84 Kinder wurden für die Grundschule am Bullerdiek angemeldet. (Archivbild)

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Wie entwickelt sich die Westerkappelner Schullandschaft in den kommenden Jahren? Muss die Gemeinde noch mehr Geld in die Gebäude investieren? Antworten auf diese und weitere Fragen soll eine Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung liefern. Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer will möglichst noch vor den Sommerferien ein solches Gutachten in Auftrag geben.

Schaut man in die bis hierhin letzten Prognosen – viel mehr sind solche Expertisen am Ende nicht –, wird deutlich, wie die Fachleute zum Teil mit ihren Annahmen daneben lagen. Der letzte Schulentwicklungsplan ist für die Jahre 2012 bis 2021