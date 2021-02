Trotz des Wetters: An diesem Freitag DRK-Blutspende in Westerkappeln

Blutspenden werden derzeit dringend benötigt - in Westerkappeln sind sie an diesem Freitag möglich. (Symbolbild)

Bernd Wüstneck/dpa

Westerkappeln. Blutspenden ist in Corona-Zeiten nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. In Westerkappeln findet an diesem Freitag, 12. Februar, wieder eine Blutspende-Aktion statt. Der DRK-Blutspendedienst West kommt von 16.30 bis 20 Uhr in die Aula der Gesamtschule.

Nach dem Schneechaos der vergangenen Tage hofft das Deutsche Rote Kreuz (DRK) auf rege Spendenbereitschaft. „In Ostwestfalen und im Münsterland hatten wir Anfang der Woche erhebliche Probleme“, berichtet DRK-Sprecherin Claudia Müller vom Ze