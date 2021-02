Die neue Brücke über die Düsterdieker Aa: Der Wirtschaftsweg an den Flutwiesen ist fertig.

Anke Beimdiek

Westerkappeln. Nach rund fünf Monaten Sperrung kann der Wirtschaftsweg zwischen dem Westerbecker Heidkamp und dem Wallenbrock in Seeste wieder befahren werden. In dieser Woche ist die Straße freigegeben worden. Kurz zuvor hatten Monteure die fehlenden Geländer an der Brücke über die Düsterdieker Aa angebracht. Neue Geländer gibt es zudem auch an der Brücke über den Mühlenbach.

Der Weg war Ende des vergangenen Jahres auf einer Länge von 1,2 Kilometern ausgebaut und die Brücken erneuert worden. Die Gemeinde hatte dafür vom Land NRW 273.000 Euro Zuschuss aus einem Programm zur Verbesserung der ländlichen Infrastrukt