Die Gemeinde Westerkappeln verteilt jetzt kostenlos rund 7000 OP-Masken an finanziell Bedürftige. Die Lehr- und Betreuungskräfte an den Schulen werden dagegen mit FFP2-Masken versorgt.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Der Kreis Steinfurt hat vergangene Woche als Infektionsschutzmaßnahme 450.000 OP-Masken an die 24 Städte und Gemeinden im Kreisgebiet ausgeliefert, die die Kommunen kostenlos an finanziell bedürftige Familien weiterverteilen sollen. Die Verwaltung der Gemeinde Westerkappeln wird die Masken per Post an die Betroffenen verschicken.

Das hat Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Es sei zwar auch in Überlegung gewesen, Abholstellen einzurichten. Dann aber hätten die berechtigten Personen trotzdem auf dem Postwege informiert we