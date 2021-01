Mit Blaulicht und Martinshorn war ein Mettinger im Sommer 2019 in Westerkappeln unterwegs und spielte Polizei. Das brachte ihm eine Anklage wegen Amtsanmaßung ein. (Symbolbild)

dpa/Patrick Seeger

Westerkappeln/Mettingen. Dass die Polizei zur Verfolgungsjagd auf eigene Kollegen bläst, kommt nicht so häufig vor. Am 17. August 2019 heftete sich jedoch in Westerkappeln ein Streifenwagen an die Fersen eines mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn fahrenden Zivilfahrzeugs, um zu überprüfen, in welcher Mission dieses unterwegs war. Als die Beamten den Wagen stoppten, stellte sich heraus, dass ein falscher Polizist am Steuer saß.

Amtsanmaßung lautete der Vorwurf gegen den damals 19-jährigen Fahrer der „Zivilstreife“. Nun musste sich der junge Mann deswegen vor dem Amtsrichter in Ibbenbüren verantworten. Es war nicht der einzige Fall, bei dem der Mettinger den Polizi