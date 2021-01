Mehr als ein Drittel der Westerkappelner Kinder wird in den Einrichtungen weiterhin betreut

Die Kitas in NRW sind weiter geöffnet. Familienminister Joachim Stamp hat jedoch an die Eltern appelliert, die Kinder zuhause zu lassen. (Symbolbild)

dpa/Monika Skolimowska

Westerkappeln. Trotz des Lockdowns sind Kitas in Nordrhein-Westfalen geöffnet. Die Landesregierung hat lediglich den dringenden Appell an Eltern ausgesprochen, Kinder nach Möglichkeit zuhause zu lassen. In den Kitas herrscht Unverständnis über die schwammigen Ansagen aus Düsseldorf.

„Für mich ist das keine Notbetreuung“, sagt Elke Ursinus, Leiterin der Awo-Kita am Königsteich. Gut die Hälfte der Kindergartenkinder, die in der Einrichtung angemeldet sind, werden aktuell auch dort betreut – obwohl Bundeskanzlerin Angela