Derzeit werden die Zählerstände in den kommunalen Gebäuden noch von den Hausmeistern abgelesen und handschriftlich in Listen eingetragen.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Das sogenannten E-Government, also der Digitalisierung fast aller Verwaltungsakte, steckt bei der Gemeinde noch in den Kinderschuhen. In einigen Bereichen regiert stattdessen die Zettelwirtschaft. Das gilt insbesondere für die Erfassung der Strom-, Gas- und Wasserverbräuche in den kommunalen Gebäuden. Jetzt will die Verwaltung ein modernes Energiemanagementsystem einführen. Kurz vor Weihnachten hat der Rat dazu beschlossen, Fördermittel zu beantragen.

Immerhin rechnet die Gemeinde mit Kosten in Höhe von rund 130.000 Euro, die dieses und in den kommenden drei Jahren bereitzustellen wären. Ziel des Managementsystems ist es, am Ende Energie und damit Geld einzusparen und weniger klimaschädl