Weitere positive Corona-Tests im „Haus der Diakonie“ in Westerkappeln

Im Haus der Diakonie in Westerkappeln sind weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. (Symbolfoto)

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Westerkappeln. Im „Haus der Diakonie“ in Westerkappeln sind weitere Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Bei PCR-Testungen Anfang der Woche wurden Infektionen bei fünf weiteren Mitarbeitern und einer Bewohnerin festgestellt. Damit sind zurzeit sieben Mitarbeiter sowie eine Seniorin in der Einrichtung an der Steinkampstraße nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

„Der betroffenen Bewohnerin geht es gut“, berichtete Einrichtungsleiter Jörg Niemöller am Donnerstagabend. Die Mitarbeiter seien krankgeschrieben und in Quarantäne. Die Betroffenen waren zumindest zum Teil Anfang Januar bereits einmal gegen