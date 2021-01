„Kleinflächige Entsiegelungsmaßnahmen“ schlägt die Verwaltung im „Aktionsplan Ortsgrün“ für den Kirchplatz vor.

Anke Beimdiek

Westerkappeln. Die einen finden sie modern, aufgeräumt und praktisch, den anderen sind sie besonders aus ökologischen Gründen ein wahrer Graus: An Schottergärten scheiden sich die Geister. Im Westerkappelner Gemeinderat gibt es offenbar eine breite Mehrheit gegen private Schotterflächen. Ein grundsätzliches Verbot dieser Gärten in künftigen Baugebieten, wie es andere Kommunen bereits ausgesprochen haben, wird es dennoch in Westerkappeln vorerst wohl nicht geben.

Im Ausschuss für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Planung waren nicht nur geschotterte Vorgärten, sondern die Versiegelung von natürlichen Flächen insgesamt Thema in der letzten Sitzung im alten Jahr. Auf der Tagesordnung stand der „Aktionsp