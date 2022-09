Ein Ibbenbürener verlor am Montagnachmittag die Kontrolle über seine Kawasaki-Maschine. Die Unfallursache ist noch unklar. Foto: Michael Gründel up-down up-down In Kurve Kontrolle verloren 22-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Westerkappeln schwer verletzt Von Jean-Charles Fays | 13.09.2022, 13:45 Uhr

Ein 22-jähriger Motorradfahrer hat in einer Rechtskurve der Langenbrücker Straße (K20) in Westerkappeln die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und verletzte sich schwer. Der Ibbenbürener verunglückte am Montagnachmittag gegen 17 Uhr. Lebensgefahr besteht nicht.