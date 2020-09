Westerkappeln. Seit der personellen Umbesetzung im Herbst 2019 hat sich so einiges getan im Westerkappelner Jugendzentrum JoyZ. Dem Offenen Treff wurden einige Programmpunkte und Angebote hinzugefügt, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonderen Anklang bei den Besuchern fand demnach der Musikworkshop, der wöchentlich stattfindet.

„Die Motivation und das Engagement der Jugendlichen sind beachtlich“, wird der Leiter des Jugendzentrums Dennis Heger in der Mitteilung zitiert. Heger berichtet, „dass die Jugendlichen ihre Kreativität im Musikworkshop frei entfalten können und ihre Gefühle durch die Musik zum Ausdruck bringen“. Manche Jugendliche befänden sich in schwierigen Lebensphasen, worüber sie dann in ihren Texten berichteten. Sie schrieben Songtexte, um die erfahrenen Emotionen zu verarbeiten. Häufig sei der Inhalt der Texte geprägt von persönlichen und sozialen Erfahrungen, berichtet Heger. Die Erfahrungen seien individuell und könnten sowohl positiv als auch negativ ausfallen.

Schon mehr als 20 Lieder produziert

Seit Beginn des niedrigschwelligen Angebots sind dem Jugendtreffleiter zufolge mehr als 20 Lieder der Besucher geschrieben, produziert und vertont worden. Einzig und allein die Tonqualität könnte nach Meinung der Teilnehmer des Musikworkshops verbessert werden.

Deshalb wurde laut Mitteilung gemeinsam mit allen Beteiligten eine Umgestaltung des Tonstudios geplant. Ab November soll es neben einer professionellerer Ausstattung auch eine Veränderung der Räumlichkeit geben: So solle der ganze Raum, in dem der Musikworkshop stattfindet, akustisch isoliert werden, sodass er problemlos als „Aufnahmekabine“ für die Tonspuren genutzt werden könne. Bei den neu angeschafften Geräten werde auf High-End-Marken gesetzt, um eine bestmögliche Tonqualität zu erhalten.

Jugendliche freuen sich auf neue Technik

Die Musikworkshop-Teilnehmer seien bereits jetzt begeistert von den Plänen der JoyZ-Mitarbeiter und könnten es kaum erwarten, mit bestmöglichem Equipment weitere Songs zu produzieren, Texte zu schreiben und aufzunehmen.

Die Mitarbeiter des JoyZ laden jeden interessierten Jugendlichen dazu ein, den Musikworkshop zu besuchen. Aktuell findet dieser jeden Freitag von 16.30 bis 19.30 Uhr im JoyZ, Kirchstraße 5, statt.