Westerkappeln. Einen weiteren Schritt für mehr Klimaschutz hat die Gemeinde Westerkappeln gemacht. Denn der Bauhof erhielt in diesem Jahr die Ökoprofit-Auszeichnung des Kreises Steinfurt. Zu recht - hat der Bauhof doch durch eine kritische Analyse seine Prozesse so umstrukturiert, dass sie nicht nur nachhaltiger, sondern auch sparsamer sind. Eine jährliche Einsparung von insgesamt 3580 Euro konnte der Bauhof so verzeichnen.

