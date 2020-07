Westerkappeln/Mettingen/Ibbenbüren. Die Arbeit geht Dirk Ruwe und Daniel Middendorf ganz bestimmt nicht aus. Der 43-jährige Mettinger und sein drei Jahre älterer Kollege aus Ibbenbüren sind für die rund 140 Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete im Kreis Steinfurt mit einer Gesamtfläche von 130 Quadratkilometern zuständig. „Ein Traumjob“, wie Ruwe sagt. Zurzeit haben die beiden besonders viel zu tun. „Der Druck auf die Flächen nimmt zu“, sagt Middendorf. Das hängt auch mit Corona zusammen.

Ut cumque iste illo quia sed. Perferendis sequi sed reprehenderit natus recusandae dolorem ad perferendis. Quia accusantium praesentium odio quos blanditiis ut.

Voluptatum odio ea architecto vel aliquid numquam et. Animi dolorem et qui id voluptatem. Quasi dicta dolorem quibusdam dignissimos. Dolor consectetur autem aut odit repellendus nihil.

Id ratione nobis ut quibusdam dolorem et aliquam. Laudantium est eveniet doloremque sapiente. Dolore sequi quia dolor nobis. Ad id est molestias veritatis et non exercitationem. Veniam earum id asperiores repellendus vero fugit cupiditate. Reiciendis placeat sit ab quae laudantium eius.