Für das neue Feuerwehrgerätehaus hofft die Gemeinde Westerkappeln auf Landeszuschüsse. Dafür muss sie jedoch zunächst einen Brandschutzbedarfsplan vorlegen.

Feuerwehr Westerkappeln

Westerkappeln. Das neue Feuerwehrgerätehaus soll nach letztem Stand rund sechs Millionen Euro kosten. Die Verwaltung hofft jetzt auf einen – gemessen an der Gesamtsumme – kleinen Zuschuss des Landes NRW. Denn dieses hat einen Sonderaufruf „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ aufgelegt. Maximal 250.000 Euro könnte es geben, schreibt die Verwaltung im Vorfeld der Ratssitzung in der kommenden Woche.