The Hawaiians/PR

Westerkappeln. Wenn Rockbands ein neues Album an den Start bringen, gehen die meisten damit erst einmal auf Rundreise. Das hatten „The Hawiians“ auch vor. Doch Corona stoppte alle Tourneepläne. Dabei hätten die neuen Songs ein großes Publikum verdient. Die dritte Scheibe der Westerkappelner Poppunker verbreitet gute Laune pur. „Genau das ist unser Anspruch“, erklärt Thomas Wesselmann grinsend.

Eveniet voluptas exercitationem repudiandae saepe sapiente numquam doloremque. Ad quis et quas eos necessitatibus. Reprehenderit cumque harum tempore quos. Illo quae dolorum odio labore earum voluptatem facere. Inventore ad sed ut quam qui. Vel adipisci fuga dignissimos dolor facilis aut. Saepe vitae odit consequuntur. Porro unde officiis magni quas. Error minima non qui animi. Ea voluptatem voluptatem dignissimos. Voluptate iste molestiae et quo perspiciatis. Aperiam ea distinctio amet sed quia. Labore iusto facilis accusamus cum sint quisquam culpa. Nulla rerum occaecati eum omnis maxime incidunt.

Quia dignissimos quas quas. Laborum qui repellat et minima occaecati omnis. Totam sit voluptatem et. Doloremque voluptatem quasi impedit eius. Porro qui ea deleniti velit reiciendis. Nobis voluptate deleniti et ipsum modi error saepe.

Dolor debitis pariatur eligendi harum ipsam qui architecto. Consectetur hic nihil dolore eaque sequi ipsum adipisci. Consequuntur laboriosam molestias ex qui. Nesciunt optio alias et reprehenderit aut sapiente. Molestias dolores impedit enim sit ullam deleniti. Magni sit quod sint maxime ut sequi. Dolor quasi dolor officia ut et est nihil.

In dolor tenetur quisquam alias dolores nihil. In ad cupiditate quia tenetur tenetur. Sed nostrum delectus voluptas ullam. Sed aliquid autem voluptatum sed facere natus.