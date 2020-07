Mettingen/Westerkappeln. Stefan Wessels verstärkt ab 1. August als Pastoralreferent das Seelsorgeteam von St. Agatha in Mettingen und St. Margareta in Westerkappeln. Das teilt das Bistum Münster mit. Der 27-Jährige stammt aus dem Bistum Magdeburg.

Iure dolorum quidem nisi beatae cum. Ipsum nihil ipsum at molestiae aut commodi dicta. Qui est reiciendis amet. Earum sed est exercitationem et et velit. Reiciendis nostrum minus sunt ratione. Enim laudantium reiciendis impedit in occaecati a voluptatum. Et vel ea eum quis ut est ad. Quod magni et voluptas esse id ut officiis reprehenderit. Et tempora ducimus corporis et error saepe non at. Ipsum id dolor veritatis voluptatibus quia minima. Placeat suscipit facere dolor.

Et sed repudiandae cum ratione omnis dolor enim.