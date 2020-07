Westerkappeln. Der frischgebackene Kreisliga-A-Aufsteiger SC Velpe Süd hat kurz vor Ende der Wechselfrist noch einmal ordentlich nachgerüstet. Mit Mohamed Mory Kourouma, Sean Hagan von Cheruskia Laggenbeck II und Michel Rinas von SF Lotte III haben die Lilien drei vielversprechende Neuverpflichtungen in ihren Reihen.

