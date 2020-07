Westerkappeln. Der Kommunalwahlkampf nimmt Fahrt auf, die Parteien positionieren sich und versuchen anscheinend dabei auch, sich für die Wähler unterscheidbar zu machen. Beispiel: Die CDU Westerkappeln lehnt eine eigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft für das Ortsmarketing ab. Damit stellen sich die Christdemokraten gegen einen Vorschlag des SPD-Ortsvereins und ihres Bürgermeisterkandidaten Winfried Raddatz.

Dolorem pariatur sed nihil. Omnis tenetur quisquam in aut ut aut animi. Delectus optio recusandae est corrupti. Possimus non distinctio animi. Et est qui blanditiis reprehenderit mollitia suscipit.