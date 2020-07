Westerkappeln. Auf den Baustellen im Westerkappelner Schulzentrum geht es planmäßig voran. Die Corana-Krise hat nach Darstellung der Verwaltung bislang nicht zu Verzögerungen geführt. An der Grundschule am Bullerdiek steht zurzeit vor allem die neue Mensa im Fokus.

