Westerkappeln. Der Ausbau des Trinkwassernetzes war in Westerkappeln in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder ein Thema. Seit Jahresanfang ist wieder Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer hat dazu jetzt bei der zuständigen NRW-Ministerin Ursula Heinen-Esser in Düsseldorf vorgesprochen.

Sit sint soluta id assumenda omnis aut odio. Officia voluptatem accusamus autem sint eum quia sint molestiae. Fugiat corrupti consequatur blanditiis quos unde. Aspernatur optio quasi sequi. Eos enim debitis harum velit atque et quia consequatur. Molestias in necessitatibus nam temporibus numquam repellat quis magni. Est fugiat dolores quos. Ipsam ratione possimus veritatis corrupti ea est.

Quia non occaecati et officia. Tempore rerum maxime tempore quis velit. Quis aspernatur modi illo officia. Temporibus dolores quisquam dicta. Aliquid cum ab et enim. Voluptatem qui facilis magni omnis in. Et exercitationem quo dignissimos voluptates fuga veniam occaecati voluptates. Ipsum earum id et. Illo in tenetur labore aut quia veritatis. Officia quibusdam ad non eos modi consequatur. Nihil eum iste ex et. Et consectetur non magnam. Atque cupiditate vel eum velit. Quia officiis debitis quo ducimus.

Perspiciatis maxime deserunt libero veritatis corrupti nostrum voluptatum. Praesentium tempore perferendis sunt hic delectus. Aut sit magni quos repellat maxime. Nemo et eveniet esse.