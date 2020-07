In Recke – hier das Baugebiet Waldfreibad – ist in den vergangenen Jahren viel gebaut worden. Vor allem das Thema Wohnen beschert der Gemeinde einen der vorderen Platz im Kommunalranking für NRW.

Archiv/Heinrich Weßling

Westerkappeln. Wenn Unternehmer prüfen, wo sie künftig investieren sollten, schauen sie jetzt vielleicht mit größerem Interesse nach Recke. Denn die Gemeinde hat offensichtlich viel Potenzial. In einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschschaft (IW) landet sie hinsichtlich ihrer dynamischen Entwicklung unter die Top 20 aller 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Westerkappeln findet sich in diesem Ranking weit hinten wieder.