Westerkappeln/Mettingen. Berti ist sehr zutraulich und kommt immer als erster aus dem Gebüsch, wenn es was zu futtern gibt. Ole hingegen ist total scheu und will sich partout nicht anfassen lassen. Und Fine war lange das Sorgenkind, hat sich dann aber berappelt und hüpft jetzt ausgelassen über die Wiese. Manuela Krämer kennt ihre Pappenheimer ganz genau. Seit mehr als zehn Jahren zieht die 49-Jährige verwaiste Rehkitze mit der Flasche groß.

