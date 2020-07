Westerkappeln. Die Gemeindeverwaltung soll sich beim Kreis Steinfurt und dem Verkehrsunternehmen RVM dafür einsetzen, dass am Kreuzungspunkt Meese eine Bike+Ride-Anlage für den öffentlichen Personennahverkehr und den Radverkehr eingerichtet wird. Das hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen.

