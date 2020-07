Westerkappeln. Wer mithilfe von Google Maps durch das dünn besiedelte Seeste fährt und eine bestimmte Adresse ansteuern will, steht zumindest im D1-Netz schnell auf dem Schlauch, weil mitten im Funkloch. Spätestens bis Jahresende will die Deutsche Telekom dieses endlich schließen. Birgit und Hajo Leyschulte können es kaum erwarten.

