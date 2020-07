Bei Starkregen ist die Bullerteichstraße schnell überflutet. Eine Erneuerung des Regenwasserkanals soll Abhilfe schaffen.

Gemeinde Westerkappeln

Westerkappeln. Die Kanalisation an der Bullerteichstraße und an der Alten Poststraße ist schon mehr als 60 Jahre alt. Bautechnisch ist sie noch in gutem Zustand. Trotzdem will die Gemeinde die Regenwasserrohre für fast eine Million Euro erneuern. Denn bei Starkregen ist das System überlastet.