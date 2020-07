Mettingen. Nach 47 Jahren steigt die U19 von Eintracht Mettingen erstmals wieder in die Fußball-Bezirksliga auf. Die Mannschaft profitiert damit als Tabellenführer der unteren Spielklasse vom Saisonabbruch infolge der Corona-Pandemie.

