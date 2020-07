Tecklenburger Land. Die Corona-Krise drückt auch im Tecklenburger Land immer mehr auf die Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit in der Region hat sich gegenüber Juni vergangenen Jahres um knapp 27 Prozent erhöht. Betroffen sind besonders junge Leute. Auch die Zahl der Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet haben, wächst weiter. Vielleicht ein kleiner Lichtblick: Sowohl die Arbeitslosen- als auch die Kurzarbeiterzahlen sind im Juni nicht mehr so stark gestiegen wie in den Vormonaten.

