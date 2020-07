Westerkappeln. Es blüht so rot: Nach einigen Jahren blüht rechtzeitig zum meteorologischen Sommeranfang neben dem Langenbrücker Kreisel zwischen Mettingen und Westerkappeln wieder Klatschmohn zwischen Weizen.

