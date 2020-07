Tecklenburger Land. Ein 60-Jähriger, der als Fahrer bei einer Viehhandlung aus Westerkappeln arbeitet, ist vor dem Amtsgericht in Tecklenburg zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt worden. Außerdem darf er ein Jahr lang beruflich keinen Umgang mit Tieren haben. Der Mettinger soll Tiere auf einem viel zu niedrigen Anhänger transportiert haben. Diese haben sich dabei verletzt.

