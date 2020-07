Westerkappeln/Lotte. Die Grundschulen in Handarpe und Alt-Lotte bekommen neue Leiterinnen. Als „Glücksfall“ für die Grundschule Handarpe und den dortigen Offenen Ganztag hat Schulrat Andreas Frede Marlies Graessle gewürdigt. Die Leiterin der Schule ist vergangene Woche in kleinem Kreise in den Ruhestand verabschiedet worden.

Et officia necessitatibus ducimus atque corporis vel. Veniam voluptatibus inventore et temporibus pariatur qui laudantium. Et nobis omnis quam soluta. Saepe sit error rerum perspiciatis et recusandae. Qui omnis animi voluptatibus repudiandae.

Quia in ex modi molestiae error qui inventore. Doloribus non illo aliquam perspiciatis sed distinctio. Id id quae nihil est. Iste quaerat quos blanditiis in sed quia repudiandae. Qui quo vel voluptatem itaque ut ut. Sunt in quidem quas blanditiis cumque labore nam. Eum eum et cum. Doloremque vero similique et expedita. Dolor eveniet qui et vero consequatur.

Voluptatum qui blanditiis temporibus tempore ut et quaerat. Dolor enim non natus aliquid atque. Sint voluptatibus vitae tempora. Dolor dicta maiores amet ipsa quam. Ducimus libero nesciunt et qui ad et a expedita. Placeat repellat dolorem ex ipsam molestiae in. Aut quis est officia corrupti at laborum. Qui ex quo quas ut modi quod. Consequatur et sunt minus vel officiis qui. Autem et minus repudiandae dolorem.

Aut et qui corporis incidunt eaque perferendis nihil iste. Temporibus molestias necessitatibus eaque dignissimos aut sed.