Westerkappeln. Radfahren liegt voll im Trend. Ob mit oder ohne Elektro-Antriebshilfe, die Verkaufszahlen steigen. Jetzt will die Gemeinde Westerkappeln ihren Bürgern das Rad auch als Transportmittel schmackhaft machen. Ab sofort bezuschusst sie den Kauf von Lastenfahrrädern und -anhängern mit bis zu 1000 Euro.

