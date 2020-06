Westerkappeln/Tecklenburg. Lügde, Bergisch Gladbach und zuletzt Münster. Diese Fälle von Kindesmissbrauch haben zuletzt bundesweit für Entsetzen gesorgt. Den Vergewaltigern drohen langjährige Haftstrafen. Zu Tätern machen sich aber ebenso diejenigen, die kinderpornografische Bilder und Videos „nur“ konsumieren. An den hiesigen Amtsgerichten müssen sich regelmäßig Beschuldigte wegen solcher Delikte verantworten. Zurzeit wird am Amtsgericht Tecklenburg gegen einen Westerkappelner verhandelt, dem der Besitz von kinder- und jugendpornografischen Bildern vorgehalten wird.

