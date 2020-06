Zu einem Brand im AAR-Reisebüro ist die Freiwillige Feuerwehr am Montagmorgen mit 27 Leuten ausgerückt.

Heinrich Weßling

Westerkappeln. Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro ist am Montagmorgen bei einem Schwelbrandrand im AAR-Reisebüro an der Großen Straße entstanden. Menschen sind nicht zu Schaden gekommen.