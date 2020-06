Westerkappeln. Die Stadt Ibbenbüren hat ihre Großkirmes in der Innenstadt abgeblasen. Der Recker Rummel findet auch nicht statt. Genau zwischen diesen beiden Volksfesten liegt traditionell die Herbstkirmes in Westerkappeln. Anders als die Nachbarkommunen will die Gemeinde sich noch Zeit lassen mit einer Entscheidung. Die Schausteller hoffen.

