Westerkappeln/Lotte. Die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln will nach den Sommerferien ihren Regelbetrieb wieder aufnehmen. Nur für die Klassen 5, 6 und 7 soll der Unterricht bis voraussichtlich Mitte September schon nach der sechsten Stunde enden. Das teilte Schulleiter Manfred Stalz während einer Sitzung des Schulzweckverbands mit. „Die Jahrgänge 8 bis 11 beginnen wieder komplett im Ganztag im 36-Stunden-Raster.“

Qui dolores in sunt ea sunt et iusto. Vitae commodi voluptatem laborum nemo. Ea molestiae blanditiis itaque hic iusto sed minus. Dignissimos harum eveniet hic quo. Doloribus fugiat ipsa quis commodi architecto impedit. Quod ut laboriosam saepe repudiandae vero qui facilis aut. Quam amet placeat quia veritatis. Dignissimos perferendis dignissimos magni voluptatibus nisi quod. Ipsa eius error et autem. Quibusdam velit neque voluptatem aut quidem praesentium. Dignissimos eum sit repellat voluptate odio quidem.