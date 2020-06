Westerkappeln. Den Urlaub werden in diesem Corona-Sommer vermutlich viele Leute auf Balkonien verbringen. Ein kleines Ferien-Schmankerl bietet in dieser Zeit der Verein „Eden 2020“. Ab kommenden Freitag, 26. Juni, richtet er auf dem Außengelände vor dem geplanten Bioladen an der Großen Straße ein Sommercafé ein, das möglichst täglich geöffnet haben wird.

